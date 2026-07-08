Vertice Nato, Articolo 21 e 25 ong per la libertà dei media chiedono il rilascio dei giornalisti detenuti in Turchia

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Articolo 21, insieme a ECPMF e altre 24 organizzazioni che si occupano della difesa della libertà dei media, di espressione, e in generale dei diritti dei giornalisti, hanno sottoscritto un documento comune per esprimere profondo allarme per la recente ondata di arresti di operatori dell’informazione e rappresentanti della società civile in Turchia a pochi giorni dal vertice della NATO in corso ad Ankara.

Nelle ultime due settimane, le autorità turche hanno impresso un giro di vite per silenziare le voci critiche nel paese, in particolare i media indipendenti. In questo periodo, la piattaforma di monitoraggio Media Freedom Rapid Response (MFRR) ha documentato il fermo di 11 giornalisti e operatori dei media detenuti con pretesti vaghi o ingiustificati, molti senza alcun legame con l’evento NATO ad Ankara.

Come evidenziato nel comunicato congiunto, il regolatore dei media turchi RTÜK ha anche emesso un “avvertimento” scritto prima del vertice della NATO, esortando le emittenti a tenere a mente “l’interesse pubblico e la prospettiva della sicurezza nazionale” nel “coprire l’evento in programmi di notizie e discussione”.

Le indicazioni dell’autorità turca alle trasmissioni erano di basarsi su “informazioni verificate”, per rimanere misurati e attenti alle “sensibilità sociali”, osservando che gli esperti di monitoraggio di RTÜK avrebbero guardato tutti i contenuti delle trasmissioni mandate in onda.

Insomma, una vera e propria censura preventiva.

“Gli sviluppi dall’ultima settimana di giugno 2026 rappresentano una strategia coordinata per mettere a tacere le voci critiche in Türkiye. Anche il targeting dei giornalisti critici non può essere visto isolatamente. Le detenzioni e gli arresti sono legati alla negazione dell’accreditamento per i media indipendenti che operano nel paese, che in precedenza ha spinto una lettera congiunta al segretario generale della NATO Mark Rutte, esortando l’organizzazione a riconsiderare le richieste di questi media di coprire il vertice di Ankara” sostengono le organizzazioni firmatarie del documento.

Il targeting dei giornalisti coincide anche con la detenzione preventiva e l’arresto di centinaia di attivisti, avvocati, accademici e difensori dei diritti di diversa estrazione.

Di seguito l’elenco degli operatori dei media che sono stati presi di mira in questo periodo:

Doğa Baskan , redattore di Evrensel Daily, è stato arrestato il 25 giugno con l’accusa di disinformazione e perseguito per aver pubblicato un testo sul sito web del giornale senza l’approvazione editoriale, nonostante il contenuto sia stato immediatamente rimosso. È stata rilasciata il 27 giugno.

Yıldız Tar , caporedattore del portale di notizie LGBTI+ Kaos-GL, è stato arrestato il 25 giugno durante le incursioni che hanno preso di mira abitazioni e centri culturali coinvolgendo oltre 200 persone ad Ankara; Yıldız è stato interrogato sull’inchiesta dal titolo “L’anno della famiglia” del presidente Erdoğan che metteva in evidenza i valori conservatori.

Ali Çağatay è stato arrestato il 25 giugno con l’accusa di disinformazione a causa di uno dei suoi post sui social media riguardanti le operazioni guidate dalle forze di polizia. Rilasciato poche ore dopo, è stato nuovamente arrestato il 27 giugno.

Müberra Ünsal è stato arrestato il 28 giugno mentre copriva la marcia del Pride vietata a Istanbul. Ünsal è stato rilasciato in serata.

Gülnur Saydam di Cumhuriyet Daily è stata detenuta con l’accusa di disinformazione a seguito della sua segnalazione su alcune bande criminali ed è stata interrogata per quattro ore il 1° luglio.

Ceren Erdoğdu di OdaTV, Buse Söğütlü di T24 e Abbas Vural di Niha+ sono stati arrestati dopo le incursioni nelle rispettive abitazioni il 5 luglio come parte di operazioni più ampie che avevano come obiettivi politici, giornalisti, avvocati e attivisti prima del vertice della NATO.

Berfin Ay , caporedattore del Kurdish Daily, è stata detenuta a Şırnak dopo essere stata fermata a un checkpoint di frontiera il 5 luglio a causa di un divieto di viaggio internazionale precedentemente emesso e poi revocato.

Kayhan Ayhan , giornalista del Birgün Daily, noto per i tweet in diretta dalle udienze del processo del sindaco di Istanbul imprigionato Ekrem İmamoğlu, è stato arrestato dopo un’irruzione in casa il 6 luglio. È stato interrogato specificamente sulle sue attività giornalistiche dagli investigatori antiterrorismo e accusato di disinformazione. Ayhan è stato rilasciato con un ordine di controllo giudiziario e un divieto di viaggio internazionale il giorno successivo.

Hazar Dost della piattaforma di giornalismo investigativo Ortak, è stato arrestato il 6 luglio con il pretesto di non aver testimoniato in un caso del 2018, una mossa ampiamente vista come una tattica di molestia pretestuale. Dost è stato rilasciato il giorno dopo. Sotto la custodia della polizia ha lui stesso denunciato di aver subito maltrattamenti e violenza fisica . Sono stati sollevati sospetti sulla tecnologia di riconoscimento facciale per quanto riguarda la detenzione di Dost.

Da quanto è emerso nelle ultime settimane, le incursioni e gli arresti implicano un modello più ampio di applicazione di leggi antiterrorismo, oltre che delle norme sulla disinformazione (articolo 217/A del codice penale turco) e dei poteri di polizia arbitrari per criminalizzare il giornalismo e intimidire i giornalisti.

Le operazioni che prendono di mira i giornalisti sono coincise con i preparativi del vertice NATO e dell’arrivo dei leader internazionali ad Ankara. Questo ha sollevato domande su una strategia deliberata per impedire un’informazione libera e indipendente sul vertice e intimidire coloro che coprono argomenti politici e sociali sensibili.

La confisca dei dispositivi dei giornalisti e le richieste delle loro password sollevano ulteriori preoccupazioni, in violazione del diritto alla privacy e alla corrispondenza ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Inoltre, a diversi giornalisti è stato impedito di vedere i loro avvocati, violando il diritto di un consulente legale. La detenzione e l’arresto di giornalisti per i loro reportage e i loro post sui social media costituisce una chiara violazione dell’articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e degli standard internazionali sulla libertà dei media.

Pertanto, insieme alle organizzazioni firmatarie della dichiarazione congiunta chiediamo alle autorità turche di:

Cessare immediatamente il targeting dei media indipendenti e dei giornalisti critici.

Rilasciare tutti i giornalisti arrestati, compresi quelli detenuti in relazione alle “Operazioni NATO”.

Rimuovere tutte le accuse nei confronti dei giornalisti per il loro impegno professionale.

Porre fine all’uso della legislazione antiterrorismo e delle leggi sulla disinformazione per sopprimere il giornalismo indipendente.

Durante la copertura di un evento internazionale, i giornalisti dovrebbero essere liberi di fare il loro lavoro senza timore di rappresaglie, molestie o detenzione.

Ci auguriamo che i funzionari intervenuti al vertice della NATO ad Ankara sollevino queste preoccupazioni con le loro controparti turche, sottolineando che media liberi e indipendenti sono la pietra angolare della sicurezza democratica.

La dichiarazione congiunta è firmata, oltre che da Articolo 21, da:

Centro europeo per la libertà di stampa e dei media (ECPMF)

Federazione europea dei giornalisti (EFJ)

Indice sulla censura

Federazione Internazionale dei Giornalisti (IFJ)

Istituto Internazionale della Stampa (IPI)

Comitato per la protezione dei giornalisti (CPJ)

PEN Internazionale

PEN Svezia

PEN Danimarca

PEN Norvegia

Associazione dei giornalisti progressisti (ÇGD)

Organizzazione dei media dell’Europa sudorientale (SEEMO)

Progetto di sostegno al contenzioso per i diritti umani in Turchia (TLSP)

Kaos GL

17 Maggio

Mersin Lgbt 7 Renk Derneği

Associazione di studi sui media e sul diritto (MLSA)

PEN Türkiye

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFGD)

Muamma LGBTİ+ Derneği

Özgür Renkler Derneği

20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği

Genç LGBTİ+ Derneği

Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER)

Comitato norvegese di Helsinki (NHC)

Piattaforma P24 per il giornalismo indipendente

Cresits photo ECPMF

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