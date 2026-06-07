E Roma antifascista scende in piazza contro la xenofobia di Remigrazione. Articolo 21 ci sarà

0 0

Roma antifascista scende in piazza contro la marcia xenofoba del comitato “Remigrazione e Riconquista” e contro le adunate dell’estrema destra: dalla “Manifestazione nazionale per la vita”, promossa da Pro Vita & Famiglia, alla convention che all’Auditorium della Conciliazione ospiterà la costituente di “Futuro Nazionale” dell’ex generale ed eurodeputato Roberto Vannacci, fino al festival musicale “La tana della tigre”, che raggruppa band dell’area neofascista.

Prevista una manifestazione di contestazione del messaggio di odio e intolleranza, anzi di palese razzismo, contenuto nella iniziativa si Remigrazione, diverse realtà associative stanno organizzando proprio per il 13 giugno una contro-marcia coordinata dall’Arci di Roma e alla quale ha aderito anche Articolo 21 insieme a NoBavaglio, Anpi e tante altre associazioni nazionali e locali.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21