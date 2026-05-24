RAI e libertà dei media: Articolo21 apre un cantiere di lotta

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Lunedì mattina alle 8.30 torna l’appuntamento con l’assemblea settimanale di Articolo21, e questa settimana il tema è quanto mai urgente: la situazione di stallo profondo che paralizza ogni prospettiva di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo.

La Commissione parlamentare di vigilanza è bloccata dall’ostruzionismo della destra. La riforma della RAI giace ferma nella Commissione competente del Senato. L’European Media Freedom Act, strumento europeo fondamentale a tutela del pluralismo e dell’indipendenza dei media, resta inapplicato.

Di fronte a questo scenario, Articolo21 non intende stare a guardare. La riunione di domani sarà l’occasione per aprire un cantiere di discussione e di lotta: analizzare le cause dello stallo, valutare le possibili strade e costruire insieme una risposta concreta e mobilitata.

L’appuntamento è per lunedì mattina alle ore 8.30. L’invito è aperto a quanti condividono la convinzione che un servizio pubblico libero, plurale e indipendente non sia un dettaglio tecnico, ma un pilastro della democrazia.

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