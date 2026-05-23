Domani e lunedì oltre sei milioni di italiani si recheranno a votare per il rinnovo delle amministrazioni comunali.
Naturalmente i nostri associati sceglieranno in modo diverso, anzi qualcuno non sceglierà proprio.
Pur nelle diversità delle scelte ci sono valori e scelte che ci uniscono tutte e tutti.
Voteremo candidate e candidati, che nel recente referendum , hanno onorato la costituzione antifascista votando No.
Voteremo candidate e candidati che hanno sempre anteposto, per citare Papa Francesco, i ponti della inclusione e della accoglienza ai muri del razzismo.
Non voteremo per chi ha taciuto sul genocidio in Palestina e sulle violazioni della legalità internazionale commesse da Trump, Putin, Netanyahu.
Non voteremo per chi ha votato leggi bavaglio, provvedimenti contro il pensiero critico e contro differenze e diversità.
Voteremo solo candidate e candidati che hanno nel cuore la Costituzione e il 25 aprile e che non lungheranno mai il capo di fronte agli squadristi di ieri e di oggi.
Buon voto a tutte e a tutti
L’importanza del voto amministrativo. Sei milioni alle urne
Domani e lunedì oltre sei milioni di italiani si recheranno a votare per il rinnovo delle amministrazioni comunali.