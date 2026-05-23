Giornalismo sotto attacco in Italia

L’importanza del voto amministrativo. Sei milioni alle urne

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0

Domani e lunedì oltre sei milioni di italiani si recheranno a votare per il rinnovo delle amministrazioni comunali.
Naturalmente i nostri associati sceglieranno in modo diverso, anzi qualcuno non sceglierà proprio.
Pur nelle diversità delle scelte ci sono valori e scelte che ci uniscono tutte e tutti.
Voteremo candidate e candidati, che nel recente referendum , hanno onorato la costituzione antifascista votando No.
Voteremo candidate e candidati che hanno sempre anteposto, per citare Papa Francesco, i ponti della inclusione e  della accoglienza ai muri del razzismo.
Non voteremo per chi ha taciuto sul genocidio in Palestina e sulle violazioni della legalità internazionale commesse da Trump, Putin, Netanyahu.
Non voteremo per chi ha votato leggi bavaglio, provvedimenti contro il pensiero critico e contro differenze e diversità.
Voteremo solo candidate e candidati che hanno nel cuore la Costituzione e il 25 aprile e che non lungheranno mai il capo di fronte agli squadristi di ieri e di oggi.
Buon voto a tutte e a tutti

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Strage di Capaci, 34 anni dopo e molte domande ancora senza risposta

Davide Mattiello

Pavia ricorda Andrea Rocchelli: “Note dal Mediterraneo per Gaza”

Redazione

Il Giardino della Ricerca per Andy Rocchelli

Redazione

Alessandro Mantovani: “Non possiamo ridurre la barbarie dello Stato di Israele al solo Ben-Gvir”

Roberto Bertoni

Scelte, femminile plurale. Storie di impegno e di passione civile. La graphic novel di Avviso Pubblico

Redazione

E’ davvero solo colpa di Ben-Gvir?

Giuseppe Giulietti
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.