L’importanza del voto amministrativo. Sei milioni alle urne

0 0

Domani e lunedì oltre sei milioni di italiani si recheranno a votare per il rinnovo delle amministrazioni comunali.

Naturalmente i nostri associati sceglieranno in modo diverso, anzi qualcuno non sceglierà proprio.

Pur nelle diversità delle scelte ci sono valori e scelte che ci uniscono tutte e tutti.

Voteremo candidate e candidati, che nel recente referendum , hanno onorato la costituzione antifascista votando No.

Voteremo candidate e candidati che hanno sempre anteposto, per citare Papa Francesco, i ponti della inclusione e della accoglienza ai muri del razzismo.

Non voteremo per chi ha taciuto sul genocidio in Palestina e sulle violazioni della legalità internazionale commesse da Trump, Putin, Netanyahu.

Non voteremo per chi ha votato leggi bavaglio, provvedimenti contro il pensiero critico e contro differenze e diversità.

Voteremo solo candidate e candidati che hanno nel cuore la Costituzione e il 25 aprile e che non lungheranno mai il capo di fronte agli squadristi di ieri e di oggi.

Buon voto a tutte e a tutti

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21