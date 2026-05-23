Scelte, femminile plurale. Storie di impegno e di passione civile. La graphic novel di Avviso Pubblico

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Venerdì 22 maggio dalla prestigiosa sala della libreria Spazio Sette di Roma, è partito ufficialmente il viaggio del libro Scelte, femminile plurale. Storie di impegno e di passione civile.

16 racconti che narrano le biografie di 16 donne, impegnate in sfide istituzionali, sociali, politiche e culturali più la graphic novel dedicata a Letizia Battaglia, tutte contenute nel voluminoso tomo, edito da Beccogiallo, sono state presentate per la prima volta dalle autrici Valeria Scafetta, Giulia Migneco e Alma Velletri insieme alla presidente emerita della Corte di Cassazione, Margherita Cassano che del libro ha scritto l’introduzione.

“L’impegno di queste donne dà concretizzazione alla seconda parte della nostra costituzione che vuole che ciascuno di noi riservi un’attenzione centrale a chi è più svantaggiato rispetto a noi perché soltanto in questo modo aiutiamo il nostro prossimo e costruiamo una società più giusta”, ha dichiarato la presidente

Ben otto delle protagoniste hanno voluto essere presenti per condividere il senso delle loro scelte che le hanno portate a raccontarsi nelle pagine, rivolte principalmente a ragazzi e ragazze che vogliano ispirarsi per proseguire i percorsi di vita e di impegno.

“Abbiamo scelto storie che nel solco di Donne e Antimafia, il libro che per tre anni ci ha portato in oltre 60 comuni, tra scuole e cittadinanza, proseguissero il senso e l’obiettivo del nostro percorso: mostrare che non serva essere super eroine per superare ostacoli e raggiungere obiettivi, ma occorra determinazione, libertà e amore per quanto si fa e per gli altri.”

Ha precisato l’autrice Valeria Scafetta su domanda della coautrice Giulia Migneco, prima di lasciare lo spazio alle protagoniste.

Sabrina Alfonsi, Giulia Minoli, Anna Sergi, Stefania Di Buccio, Maria Luisa Pellizzari, Paola Di Nicola, Giusy Rosato, Tiziana Ronzio si sono passate la parola in una maratona rapida e intensa di emozioni e riflessioni per consegnare il senso di un progetto editoriale collettivo: mostrare quanto sia fondamentale che ognuna e ognuno sia libero di scegliere la propria strada e il proprio ruolo attivo nella costruzione di una società sempre più equa, consapevole e felice.

Le autrici con l’illustratrice hanno menzionato le altre otto storie che completano il quadro di una storia corale nella quale non occorre essere eroine per trovare posto, bensì la determinazione a raggiungere il proprio obiettivo per sé e per gli altri. Quella pervicacia, in grado di superare ostacoli posti anche da stereotipi di genere, comune alle vicende diverse che contraddistinguono il racconto biografico di Alessandra Cerreti, Luisa Impastato, Daniela Marcone, Ottavia Piccolo, Daniela Minelli, Suor Carolina Iavazzo, Marta Mazzuccheli, Emanuela Loi.

Le 16 storie inizieranno ora un viaggio tra scuole e cittadinanza sotto l’egida di Avviso Pubblico, Enti locali e regioni contro mafie e corruzione, l’associazione che ha promosso la pubblicazione e, non a caso, ha voluto che fosse al centro della giornata del trentennale dalla nascita, festeggiata la mattina in Campidoglio.

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