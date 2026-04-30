Giornalismo sotto attacco in Italia

Morti sul lavoro. Vite spezzate. Assenze che pesano. Responsabilità che interrogano tutti

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Marco Bazzoni
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Ogni volta che sentiamo parlare di morti sul lavoro, troppo spesso ascoltiamo cifre, statistiche e bilanci. Numeri che scorrono rapidi, mentre dietro ognuno di loro c’era una persona, una storia, un volto, una voce. Chi muore lavorando non è un numero da aggiornare in un bollettino. È una lavoratrice o un lavoratore uscito di casa per vivere, non per morire. È qualcuno che aveva legami, sogni, una vita quotidiana fatta di cose semplici e preziose: una famiglia che lo aspettava, figli che contavano sul suo ritorno, affetti che oggi convivono con un’assenza irreparabile. Ridurre queste tragedie a fredde statistiche rischia di far perdere il senso umano del dolore che lasciano. Ogni morte sul lavoro non spezza soltanto una vita: lascia famiglie ferite, affetti nel dolore, vuoti che nessuna statistica potrà mai raccontare. Per questo dovremmo imparare a guardare oltre i numeri. Dietro ogni lavoratore morto sul lavoro c’è una vita che merita memoria, un dolore che chiede rispetto, una responsabilità che non può essere ignorata. Parlare di sicurezza sul lavoro significa, prima di tutto, parlare di persone. Significa affermare che il lavoro non può e non deve costare la vita. Prevenire non è solo rispettare regole, ma custodire vite umane. Non chiamiamoli numeri. Chiamiamoli per ciò che sono: persone. Vite spezzate. Assenze che pesano. Responsabilità che interrogano tutti. Vite che chiedono giustizia. Perché finché anche una sola morte sul lavoro verrà trattata come una statistica, avremo smarrito il valore di ogni vita umana.

Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Firenze

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