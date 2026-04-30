Ronchi dei Legionari di nuovo capitale del diritto all’informazione e della libertà di stampa

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Ronchi dei Legionari è ancora una volta “capitale” del diritto all’informazione e della libertà di stampa cui è dedicata la giornata del prossimo 3 maggio. Stamattina, giovedì 30 aprile, la città bisiaca ha infatti accolto l’iniziativa promossa dall’associazione culturale Leali delle Notizie a tutela della democrazia e della partecipazione.

L’edizione 2026 di questa celebrazione è stata dedicata, in particolare, all’Iran e alle vittime della repressione del regime. La Passeggiata della Libertà di Stampa si è arricchita di un nuovo pannello dedicato a Raha Behloulipour, 23enne tudentessa di lingua e letteratura italiana all’Università di Teheran, uccisa il 9 gennaio 2026 durante le manifestazioni di protesta antigovernative, da una pallottola sparata dalle forze speciali della polizia. A lei, per condannare le gravissime violazioni dei diritti umani in Iran, è stato dedicato il cartello del Percorso cittadino che testimonia la grave privazione della libertà personale negata alla donna in quel Paese.

Protagonisti della mattinata sono stati gli studenti dell’Isis “Sandro Pertini” di Monfalcone. All’vento hanno preso parte Giuseppe Giulietti, portavoce nazionale Articolo 2, il giornalista e scrittore iraniano Ahmad Rafat, Furio Baldassi, presidente regionale Ordine dei Giornalisti e l’assessore alla cultura Monica Carta. Dopo lo scoprimento della targa e la testimonianza espressa dal giornalista Rafat, i presenti hanno vissuto la passeggiata che tra le vie del centro cittadino commemora i tanti giornalisti la cui voce è stata stroncata, spenta per aver svolto il proprio lavoro. Alla cerimonia è intervenuto anche il giornalista Paolo Iannaccone. Anche in qualità di presidente del Centro di accoglienza Ernesto Balducci di Zugliano, ha illustrato l’attività del sodalizio che guida portando avanti la cultura dell’apertura verso i fragili e gli ultimi, «le persone scartate». L’assessore Carta ha parlato di «un momento di confronto» particolarmente utile anche alla luce della presenza delle giovani generazioni che devono poter «sviluppare senso critico» per «discernere» in un mondo in cui conoscenza e valorizzazione delle competenze sono in pericolo. «La libertà di stampa è il termometro della nostra società» così Carta esortando gli studenti ad impegnarsi e documentarsi. L’invito a «sviluppare conoscenza» è arrivato anche dal presidente dell’Ordine, Baldassi il quale ha chiesto ai giovani «di essere coscienza critica del nostro Paese» in modo da sapersi difendere dai pericoli dei fake e dalle «tentazioni» del nostro tempo.

La giornata non è ancora terminata. Nel pomeriggio odierno, alle 17, ci si sposterà nei pressi della Biblioteca Sandro Pertini in Androna Palmada 1, accanto al municipio per lo scoprimento di altri due nuovi pannelli della passeggiata dedicati a Carlo Tresca che è stato un sindacalista, giornalista, editore, anarchico, antifascista e drammaturgo italiano naturalizzato statunitense, editore di giornali e leader del movimento operaio negli USA. Questo uomo è stato ssassinato a New York l’11 gennaio 1943. Un’altra figura che si ricorderà è Camillo Berneri, filosofo, scrittore e anarchico italiano, ucciso nel maggio 1937 a Barcellona durante la battaglia intestina al fronte antifascista spagnolo nell’ambito della guerra civile. A tracciare un loro “ritratto” sarà Luca Meneghesso, storico e vicepresidente dell’associazione Patatrac.

Infine, alle 18.30, nella piazzetta della Biblioteca Comunale, sarà presentato il libro “La libertà delle panchine. Piccoli spazi per guardare il mondo e sognare” (Ediciclo) del giornalista Paolo Ciampi. Con l’autore dialogheranno la giornalista e fotografa Katia Bonaventura e Paolo Iannaccone, presidente del Centro Balducci.

Le iniziative godono del patrocinio e della collaborazione del Comune di Ronchi dei Legionari, dell’Ordine nazionale e regionale dei Giornalisti, della Federazione nazionale della Stampa Italiana, di Articolo 21, del Centro di accoglienza Ernesto Balducci di Zugliano e del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia.

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