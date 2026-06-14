Giornalismo sotto attacco in Italia

Meloni è costretta a inseguire Vannacci sul “chi è il più nero del reame?”

Articoli
Giuseppe Giulietti
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Le bollette salgono, le guerre proseguono, le accise non scendono, sanità allo sfacelo, ma presidente Meloni è costretta a inseguire Vannacci “chi è il più nero del reame?”
Oggi se la prende persino con la feria del libro “ più libri, più liberi” rea di aver chiesto il bollino antifascista, i partecipanti debbono dichiarare fedeltà costituzionale,
per evitare gli spiacevoli incidenti degli anni  scorsi…
Null’altro che una doverosa dichiarazione di fedeltà alla costituzione antifascista.
Dovrebbero essere valori condivisi, tanto più da chi su quella costituzione ha giurato.
Evidentemente non é così. Forse è già cominciata la gara al voto nero. Sarà il caso di non abbassare la guardia.

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