R-Ai bene in comune, iniziativa di Avs a Roma

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“R-Ai bene in comune. Strategie europee per una mission competitiva del servizio pubblico” è il titolo dell’iniziativa organizzata per martedì 16 giugno (alle 10.30 presso la sala della Stampa Estera a Roma) da Alleanza Verdi e Sinistra. L’introduzione è affidata a Vincenzo Vita; seguiranno i contributi di Antonio Arcidiacono, direttore tecnologie e innovazione dell’Ebu, Stefano Balassone, docente universitario, Barbara Cargagna di Tg1 Codice, Antonio Di Stefano, direttore Reti e Piattaforme Rai, Nicola D’Angelo, giurista, stefano Epifani, Presidente della Fondazione sostenibilità digitale, Lorenzo Fioramonti, responsabile delle politiche economiche e industriali di Europa Verde, Giuseppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo 21, Gioacomo Mazzone, segretario di Eurovisioni, Michele Mezza, giornalista e scrittore, Roberto Natale, consigliere di amministrazione Rai, Teresa Numerico, docente universitaria, Marinella Perroni, teologa. Le conclusioni sono affidate a Elisabetta Piccolotti, deputata di Avs

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