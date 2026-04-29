Giornalismo sotto attacco in Italia

L’onorevole Montaruli chiede alla Rai di prendere provvedimenti contro Ranucci per l’inchiesta su Nordio

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Redazione
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“La scena a cui tutti gli italiani hanno assistito ieri di Sigfrido Ranucci ospite della trasmissione Mediaset ‘E’ Sempre Carta bianca’, che delirava accuse confuse verso il ministro Nordio, che peraltro lo ha letteralmente mortificato in diretta televisiva, è senza dubbio imbarazzante”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai. “Una fonte ci avrebbe detto di aver visto Nordio nel ranch di Cipriani – ha detto ieri Ranucci in trasmissione -. Sarebbe andato in quel ranch dove Minetti viveva con Giuseppe Cipriani, collegato anche lui a Epstein, dovrebbe avrebbe incontrato queste persone che poi hanno adottato il bambino”. Il ministro ha poi telefonato in diretta alla trasmissione di Rete4 per smentire. “E’ evidente che questi comportamenti, lontanissimi da qualsiasi standard qualitativo giornalistico, rappresentano perla Rai un grave danno in termini reputazionali – prosegue ora Montaruli -. Un’azienda che vale miliardi, che raccoglie pubblicità e che costruisce la sua credibilità proprio sui professionisti che vi lavorano, non può consentire che vadano in giro personaggi come Ranucci che si esibiscono in queste penose performance. E’ un danno aziendale grave. Viene da chiedersi cosa adesso intenda fare la Rai dinanzi a un giornalista, suo dipendente, che con il suo comportamento sta screditando in giro l’Azienda, riducendo il Servizio pubblico a macchietta. E come pensi di tutelare i propri interessi e quelli degli stessi italiani che pagano il canone e che non meritano di assistere a tutto questo”.

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