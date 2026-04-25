Gaza è sola, ma non nel cuore dei popoli – Intervista con Gennaro Giudetti

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Alla vigilia del cinquantacinquesimo anniversario della nascita del Manifesto, ci permettiamo di mutuare un titolo di Luigi Pintor: “Gaza è sola”. Mai come ora, infatti, al netto dei proclami e dell’ipocrisia corrente, la Palestina e i palestinesi sono isolati a livello mondiale. Si battono per loro ragazze e ragazzi a ogni latitudine, questo sì, ma i governi, eccezion fatta per lo spagnolo Sánchez, ne hanno già decretato la resa, arrivando addirittura a sostenere, come ha fatto ad esempio il cancelliere tedesco Merz, che Israele stia facendo “il lavoro sporco” anche per noi. Per fortuna, però, esistono pure persone come Gennaro Giudetti, operatore umanitario con esperienza nei principali teatri di guerra ed emergenze internazionali, il quale ha di recente pubblicato con Piemme “Con i miei occhi. Quello che ho visto a Gaza”. Come ci spiega in quest’intervista, quello che ha scritto è più di un libro, più di una denuncia, più di un atto di opposizione alla barbarie: è un modo per dire “se pur tutti, io no”. Noi no. Perché Gaza è troppo, è qualcosa di inaccettabile, è una barbarie che ci segna, ci sconvolge, cambia per sempre l’immaginario di intere generazioni e della nostra comunità, costituisce uno spartiacque fra un prima e un dopo e mette in discussione la tenuta stessa di maggioranze e governi, considerati a ragione complici da chi ha deciso di dire basta a uno scempio più grande di ogni propaganda, superiore a ogni questione nazionale, inaccettabile comunque la si pensi e in grado di oltrepassare persino la doverosa distinzione fra destra e sinistra, sostituendola con una nuova dicotomia: umanità o disumanità, a prescindere dal proprio colore politico. Gaza è sola, ribadiamo, ma non nel cuore dei popoli.

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