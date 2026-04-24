Anna Foa a Latina il 25 aprile: apre la rassegna Lievito

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Dal 25 aprile al 3 maggio torna a Latina Lievito, presidio di resistenza culturale giunto alla sua XI edizione: una rassegna che da undici anni sceglie di fare della cultura un atto civile, uno spazio dove il pensiero libero trova forma e voce.

Anche quest’anno Articolo 21 è media partner della rassegna, e avrà ancora una volta il piacere di accogliere la Prof.ssa Anna Foa a Palazzo M il 25 aprile alle ore 18:00, in un dialogo con la nostra referente Graziella Di Mambro.

Articolo 21 nasce dalla convinzione che la libertà di espressione sia un presidio civile irrinunciabile e che difenderla significhi soprattutto dar voce a chi pensa con rigore e coraggio anche quando il coraggio costa.

È in questo spirito che la rassegna Lievito ospita, proprio nel giorno della Liberazione, Anna Foa e il suo nuovo libro Mai più, edito da Laterza.

Con il suo ultimo lavoro Anna Foa ci ricorda che quella formula nata dalla memoria dello sterminio non può essere recintata, ridotta a proprietà esclusiva di nessuno, né tantomeno trasformata in scudo dietro cui nascondere nuove violenze e nuove ingiustizie.

La memoria della Shoah è un impegno universale verso il futuro, non un lasciapassare per il presente. È una voce scomoda, la sua, e proprio per questo necessaria: quella di una storica che unisce la profondità dell’analisi alla libertà del giudizio morale, fedele fino in fondo all’insegnamento di chi l’ha preceduta.

Incontrarla nella rassegna Lievito il 25 aprile, giorno che appartiene a tutti coloro che credono nella dignità e nella libertà, è per Articolo 21 un privilegio e un atto coerente con la propria ragione di esistere.

Il programma completo di Lievito è disponibile su lievito.org e sui canali social dell’associazione

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