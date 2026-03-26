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Primo Trofeo Mario Paciolla. Napoli, 28 marzo

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28 marzogiorno del compleanno di Mario. Una data che negli anni è diventata un momento di memoria e mobilitazione civile per tutte le persone che chiedono verità e giustizia. Mario era un grande appassionato di basket e nel giorno del suo compleanno il 28 Marzo è stato organizzato il Primo Trofeo Mario Paciolla: un quadrangolare a squadre. Nella splendida cornice del CUS – Centro Universitario Sportivo, tra le migliori strutture sportive di Napoli, si affronteranno 4 squadre nel ricordo di Mario, con la presenza di Anna e Pino che premieranno la squadra vincitrice ed il miglior giocatore del torneo.

Data: 28 Marzo Sabato Start: 9:30 check in squadre e benvenuto
Ore 10 inizio torneo
Luogo: via Campegna 267 CUS Centro Universitario Sportivo Napoli

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