Giornalismo sotto attacco in Italia

27 marzo sciopero dei giornalisti

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I giornalisti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, testate web, televisioni e radio a diffusione nazionale si asterranno dal lavoro venerdì 27 marzo 2026, per 24 ore.
I giornalisti scioperano contro la chiusura degli editori della Fieg alle richieste avanzate dal sindacato al tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto, scaduto da ormai 10 anni, richieste che riguardano sia i lavoratori dipendenti sia i colleghi lavoratori autonomi.

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