Nuova collaborazione editoriale per All Around, che insieme a Strisciarossa, l’associazione di promozione sociale fondata da giornalisti provenienti da l’Unità, pubblica Quando c’era l’Unità. La storia vista dal giornale fondato da Antonio Gramsci. Un libro corale che ripercorre oltre mezzo secolo di storia italiana e internazionale attraverso le voci di chi ha contribuito a fare del quotidiano non solo un osservatorio della realtà, ma un protagonista della vita politica, sociale e culturale del Paese.

Il libro raccoglie 42 racconti firmati da 39 ex giornalisti del quotidiano, protagonisti di stagioni diverse della sua lunga storia. Il progetto nasce nel 2024, anno del centenario de l’Unità, a partire da una serie di articoli pubblicati su strisciarossa.it e cresciuti fino a diventare un’opera collettiva di grande valore storico e civile. I contributi testimoniano un modo di fare giornalismo fondato sull’attenzione ai fatti e alle fonti, nel solco della missione affidata al giornale nel dopoguerra da Palmiro Togliatti: essere “il Corriere della sera della classe operaia”, schierato ma mai dogmatico, fedele al principio gramsciano del “dire la verità alle masse, anche quando è scomoda”.

Il volume, introdotto da una prefazione di Luca Bottura, è articolato in quattro sezioni – sinistra, società e politica, mondo, il giornale – e attraversa oltre mezzo secolo di storia: dalla frana di Agrigento del 1966 al G8 di Genova del 2001, dal rapimento Moro ai funerali di Berlinguer, dalla caduta del Muro di Berlino alla svolta della Bolognina, fino alle grandi mobilitazioni sindacali dei primi anni Duemila. Accanto agli eventi destinati a entrare nei libri di storia, trovano spazio episodi di cronaca, costume e vita redazionale che restituiscono l’anima popolare e culturale del quotidiano. La copertina è firmata da Ellekappa (Laura Pellegrini), storica vignettista de l’Unità.

Il volume è pensato per una lettura libera, non lineare, che consente a ogni lettore di costruire il proprio percorso. Un libro che suscita nostalgia per un grande giornale del passato ma che, come scrive Bottura, lascia anche una profonda “nostalgia di futuro”.

Dopo il successo dell’anteprima al salone Più Libri Più Liberi dello scorso 6 dicembre, con la partecipazione di molti ex giornalisti de l’Unità e gli interventi di Graziella Falconi, Giorgio Frasca Polara, Luca Landò, Carlo Ricchini, Roberto Roscani e Pietro Spataro, giovedì 12 febbraio si terrà la presentazione ufficiale del libro. Dalle ore 17:00 presso la Fondazione sul giornalismo italiano “Paolo Murialdi” (via Nizza, 35 – Roma) gli autori Alberto Crespi, Silvia Garambois e Pietro Spataro dialogheranno con Walter Veltroni e Sandra Petrignani coordinati da Daniela Preziosi. Un’occasione importante per discutere degli ideali e del metodo che hanno guidato il giornalismo de l’Unità e che continuano a interrogare il presente.

