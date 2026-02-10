Piero Gobetti, un antifascista geniale. Il libro di Davide Mattiello

0 0

Lunedì 16 Febbraio alle 8:30 Articolo 21, presenterà il nuovo libero di Davide Mattiello dedicato a Gobetti.

A cento anni dalla morte di Piero Gobetti, avvenuta il 15 Febbraio del 1926 a Parigi, questo libro ne immagina gli ultimi mesi di vita a Torino. Un racconto nel quale i dialoghi tra i personaggi sono costruiti collezionando fedelmente parole di Piero Gobetti, tratte per lo più da La Rivoluzione Liberale.

Gobetti è stato un giovane intellettuale (geniale!), radicalmente liberale e per questo intransigente nel suo antifascismo. Un antifascismo mosso da amore per la incomprimibile dignità della persona, che per Gobetti si traduce in cultura, educazione, partecipazione politica, AUTONOMIA (!).

Cose assai preziose, tanto più oggi!

“Grazie ad Articolo 21 avrò la possibilità di parlare di Gobetti e del libro con la professoressa Elisa Signori Rocchelli, storica, presidente di Articolo 21 Lombardia e mamma di Andy Rocchelli, foto reporter ucciso il 24 Maggio 2014 da fuoco ucraino mentre documentava gli scontri in Donbass insieme ad Andrej Mironov”, ha commentato Mattiello.

La registrazione sarà poi disponibile sul sito di Articolo 21

Il libro sarà nelle librerie dal 26 Febbraio. E’ pubblicato dalla Marotta e Cafiero, guidata da Rosario Esposito La Rossa (anche lui un “anti fascista geniale”!) ed arricchito da una post fazione di Davide Luppino, giovane storico torinese.

