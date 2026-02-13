Giornalismo sotto attacco in Italia

Chi ha paura dell’esito referendario

La sorella della Presidente del Consiglio, Arianna Meloni, ha fatto sapere che la Presidente  medesima non si dimetterà neppure in caso di sconfitta al referendum sulla divisione delle carriere dei magistrati.
Non avevamo dubbi, la matrice che li anima non prevede questa scelta.
Quello che ci ha colpito nelle sue parole, tuttavia è, per la prima volta, l’ammissione che il No possa vincere.
Dopo settimane passate a dare i numeri, facendo uscire sondaggi che davano il Si in vantaggio, anche di venti punti e ora cominciano a balbettare, da 20 si è giunti alla parità, e già si invocano attenuanti e si mettono le mani avanti.
Chi andrà a votare per il No non si illuda, tanto non andremo a casa…
Grazie a Lei, signora Arianna, alla sua famiglia che, ogni giorno ci date una ragione in più per andare e votare e convincere anche noi, amici, parenti e familiari.
