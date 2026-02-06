Giornalismo sotto attacco in Italia

Attacco ai diritti dei cittadini, cui contrapporre una nuova Resistenza

Giuseppe Salmè
L’attacco alla Costituzione e ai diritti dei cittadini è mirato e concentrico al tempo stesso. E’ quindi il momento di mettere in campo una seria e inflessibile nuova Resistenza, superando le differenze culturali e politiche e valorizzando l’impegno per la difesa dello Stato costituzionale di diritto. Un coordinamento è difficile, ma deve essere tentato, proprio per rendere altrettanto concentrica la risposta agli attacchi. Comunque un grazie di cuore a Beppe la cui voce precisa, appassionata ed efficace ci aiuta . All’irrinunciabile ottimismo della volontà cominciano ad affiancarsi anche piccoli/grandi segnali che autorizzano anche un po’ di ottimismo della ragione.

