“Liberi di pensare”. Il 16 gennaio a Gubbio incontro sull’articolo21 della Costituzione

“Liberi di pensare” è il titolo del secondo incontro che l’Anpi di Gubbio, insieme ad associazione Articolo 21, Cgil e  Spi,  organizza nell’ambito delle “Riflessioni sulla Costituzione”, cominciate a ottobre con un approfondimento sull’articolo 3.
Questa volta sarà invece l’articolo 21 della Carta (“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”)  il tema dell’incontro che si terrà il 16 gennaio alle ore 17 nell’aula magna dell’Istituto Cassata-Gattapone di Gubbio,  in Via del Bottagnone.
Libertà di pensiero e di stampa come pilastri della democrazia.
Anche se oggi la tendenza sembra andare in direzione opposta:  da un lato i decreti sicurezza minano il diritto alla contestazione e al dissenso, dall’altro pressioni politiche, concentrazione dei media e querele temerarie minacciano l’indipendenza dell’informazione e il diritto dei cittadini a essere informati. In questo quadro,  l’Italia occupa il non invidiabile 49esimo posto nella classifica mondiale sulla libertà di stampa.
Coordinati dal giornalista Daniele Morini, parleranno di questi temi Paolo Borrometi, giornalista, presidente dell’associazione Articolo 21  e della Scuola di formazione politica Piersanti Mattarella,  Barbara Mischianti, della segretaria provinciale Cgil e il presidente regionale dell’Ordine dei giornalisti  Luca Benedetti. In collegamento video, il giurista Roberto Zaccaria, docente di diritto pubblico e già presidente della Rai e il portavoce di Articolo 21 Giuseppe Giulietti.

