Al via la quinta edizione del Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini

Leali delle Notizie continua a sostenere i giovani aspiranti giornalisti. Due le categorie del concorso, incentrato sugli effetti del cambiamento climatico
È stata illustrata questa mattina, nel Municipio di Ronchi dei Legionari, la V edizione del Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini, il concorso che Leali delle Notizie ha istituito per ricordare la giornalista e vicepresidente dell’associazione, prematuramente scomparsa nell’agosto 2021.

Il premio è dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni per incentivarli a intraprendere l’attività giornalistica e promuoverne l’inserimento nel mondo dell’informazione; la partecipazione è aperta anche a giornalisti iscritti all’ordine, nell’elenco dei pubblicisti o dei praticanti, e a chi frequenta le scuole di giornalismo. Due le categorie previste: articoli (per carta stampata o web) e prodotti multimediali (foto o video-inchieste e podcast). Il tema scelto, invece, è Il cambiamento climatico: mitigazione e adattamento, prendendo spunto dalla frase di Papa Francesco Per quanto si cerchi di negarli, nasconderli, dissimularli o relativizzarli, i segni del cambiamento climatico sono lì, sempre più evidenti.

Un apposito comitato scientifico esaminerà i lavori presentati: i vincitori per ciascuna categoria saranno celebrati in apertura della XII edizione del Festival del Giornalismo, che si terrà a Ronchi dei Legionari dal 9 al 14 giugno. Grazie al supporto quinquennale della Cassa rurale e artigiana del Friuli Venezia Giulia che, con questa iniziativa, vuole ricordare Cristina, per anni membro del Cda dell’istituto di Turriaco, gli autori dei due lavori selezionati riceveranno un premio da 2.500 euro e avranno la possibilità di collaborare a supporto dell’ufficio stampa di Leali delle Notizie nel corso della manifestazione; l’associazione, inoltre, provvederà alle spese di viaggio, vitto e alloggio per la durata del Festival e a stipulare un’apposita copertura assicurativa.

IL RICORDO. Cristina Visintini si è sempre battuta contro il precariato. Era innamorata del suo mestiere e ha sempre incoraggiato i giovani a non arrendersi e a provare con coraggio a diventare giornalisti e a battersi per cambiare le norme che regolano l’accesso alla professione. “Cristina è stata una presenza concreta sul territorio e la sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto all’interno dell’associazione e della comunità ronchese. Questo premio per noi non è un atto formale, ma un ricordo che resta indelebile”, sono le parole del presidente di Leali delle Notizie, Luca Perrino.

LA PRESENTAZIONE. Il Sindaco di Ronchi dei Legionari, Mauro Benvenuto, ringraziando l’associazione per il suo impegno, ha sottolineato l’importanza d’investire sulle giovani generazioni per garantire il futuro del giornalismo, concetto ripreso anche dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Regione Friuli Venezia Giulia, Furio BaldassiBarbara Schiavulli, corrispondente di guerra, scrittrice e direttrice di Radio Bullets, ha ricordato, con un video-messaggio dalla Groenlandia, l’impegno e la passione di Cristina che sono alla base di questo premio, mentre Giuseppe Giulietti (coordinatore nazionale di Articolo 21) ha invitato i ragazzi a partecipare, sottolineando l’importanza della ricerca della verità, contro l’opportunismo. A rappresentare la Cassa rurale e artigiana del Friuli Venezia Giulia il direttore generale Andrea Musig, che ha sottolineato l’importanza, per l’istituto, di sostenere iniziative di valore sul territorio.

IL PREMIO. Il Premio Leali Young – in memoria di Cristina Visintini è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Ronchi dei Legionari. I partecipanti potranno presentare i loro prodotti giornalistici (anche già pubblicati nel corso del 2025) entro il 31 marzo. Tutti i lavori pervenuti saranno poi esaminati da un apposito comitato scientifico, composto da Agnese Baini (vincitrice della prima edizione del premio), Luana De Francisco, Cristiano Degano (consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti), Antonio Di Bartolomeo, Salvatore FerraraGiuseppe Giulietti (coordinatore nazionale di Articolo 21), Fabiana Martini (portavoce di Articolo 21 FVG) e Barbara Schiavulli.

Il bando e la domanda di partecipazione a questo link: https://lealidellenotizie.it/premio-leali-young/bando/

