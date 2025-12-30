Giornalismo sotto attacco in Italia

“Stop al genocidio a Gaza”. Il 2 gennaio a Orvieto

Dalle ore 10,30 seguiremo da PIAZZA Cahen arrivo funicolare (Orvieto) al seguito dei Funkoff nel contesto di Umbria Jazz Winter

Dalle 15.30 alle 19.30: SIT-IN per la Palestina presso la ex PIAZZA della CROCE ROSSA (Orvieto)* con video, letture di brani e poesie, comunicazioni e testimonianze.

Per dire Stop al Genocidio. Per l’autoderminazione delo popolo Palestinese.
Contro ogni tentativo di chiudere ogni spazio di opposizione sociale e politica e di ogni pensiero critico e blocco della libera Informazione.

Articolo21
