Concerto neonazi nel tendone della Pro Loco

In 500, tutti neonazisti si sono ritrovati sotto il tendone della Pro loco di Lonate Pozzolo. sotto il tendone della Pro Loco, detto “il cerello”. Il fatto è accaduto a metà novembre ma è emerso solo negli ultimi giorni grazie al lavoro della piattaforma antifascista Exifrecherche.org

Secondo la versione fornita dal presidente della Pro loco, sentito dal sito Varese news, sarebbe stato impossibile prevenire o vietare l’evento poiché la prenotazione dello spazio è avvenuta da parte di una persona del posto che non ha specificato altro se non che si trattava di un appuntamento musicale. Che, nella realtà, è stato un concerto con centinaia di neonazisti, tra cui alcuni condannati per omicidi e altri atti violenti. Il gruppo cui appartengono – gli Hammerskins – è noto per la militanza violenta, la sua articolazione tedesca per un periodo è stata anche dichiarata illegale in Germania. A tutti gli effetti la cessione dello spazio è avvenuta per “una festa privata”.

(Nella foto un’immagine dei movimenti neonazi)

