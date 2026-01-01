Giornalismo sotto attacco in Italia

Concerto neonazi nel tendone della Pro Loco

Articoli
Redazione
0 0

In 500, tutti neonazisti si sono ritrovati sotto il tendone della Pro loco di Lonate Pozzolo.  sotto il tendone della Pro Loco, detto “il cerello”. Il fatto è accaduto a metà novembre ma è emerso solo negli ultimi giorni grazie al lavoro della piattaforma antifascista Exifrecherche.org
Secondo la versione fornita dal presidente della Pro loco, sentito dal sito Varese news, sarebbe stato impossibile prevenire  o vietare l’evento poiché la prenotazione dello spazio è avvenuta da parte di una persona del posto che non ha specificato altro se non che si trattava di un appuntamento musicale. Che, nella realtà, è stato un concerto con centinaia di neonazisti, tra cui alcuni condannati per omicidi e altri atti violenti. Il gruppo cui appartengono – gli Hammerskins – è noto per la militanza violenta, la sua articolazione tedesca per un periodo è stata anche dichiarata illegale in Germania. A tutti gli effetti la cessione dello spazio è avvenuta per “una festa privata”.
(Nella foto un’immagine dei movimenti neonazi)

Articolo21
