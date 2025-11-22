Giornalismo sotto attacco in Italia

Il commissario per lo stato di diritto Ue a Roma, incontro col presidente Di Trapani sul caso-Italia

Il Presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Vittorio Di Trapani, ha incontrato a Roma il Commissario europeo per la democrazia e lo stato di diritto, Michael McGrath.
“Abbiamo parlato dell’implementazione dell’European Media Freedom Act e del recepimento della Direttiva anti-Slapp (le querele bavaglio) in Italia. – dice Di Trapani – La Rai Servizio Pubblico, lo spionaggio con Paragon, le minacce alla segretezza delle fonti, i colpi inferti al diritto di cronaca con la Riforma Cartabia e l’emendamento Costa, la riforma della diffamazione. E poi abbiamo parlato della sicurezza dei giornalisti, ricordando i 29 giornalisti sotto scorta. Ma sottolineando che la libertà passa anche da retribuzione eque e dalla lotta al precariato. È indispensabile che la Commissione europea faccia tutte le pressioni possibili nei confronti del governo italiano per spingerlo ad adeguare le leggi italiane agli standard europei, e garantire così appieno la libertà di stampa e la sicurezza dei giornalisti”.

