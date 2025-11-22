Cosa siamo per il signor Trump

0 0

Siamo meravigliati dalla meraviglia di tante e tanti cortigiani e cortigiane di Trump nell’apprendere dei cosiddetti piani di pace per Ucraina e Palestina. Trump è da sempre un sodale di Netanyahu e Putin, ne condivide gli stessi valori illiberali e repressivi, come loro odia le domande scomode, i cronisti, le inchieste, le opposizioni, il Parlamento, il conflitto sociale, le differenze e le diversità, si tratta di affinità elettive, non di alleanze tattiche.

Perché mai avrebbe dovuto agire diversamente?

Perché dovrebbe tutelare palestinesi e ucraini?

Per lui rappresentiamo merce di scambio e non esiterà neppure a far costruite qualche villaggio Palestina sulle ossa dei loro morti?

L’Europa protesta, ma ormai il verme ha inquinato l’Unione e cortigiane e cortigiani di Trump, dalla Ungheria alla Italia, sono e saranno sempre più determinanti.

Tanti auguri a tutte e tutti noi.

