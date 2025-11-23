Giustizia, domani la riunione di Articolo 21 con Maruotti e Albano

0 0

Il referendum sulla giustizia, a cosa serve e perché è importante partecipare e dire no alla legge denominata “sulla separazione delle carriere” ma che, in realtà, rischia di indebolire uno dei poteri indipendenti dello Stato democratico in Italia. Di questo e dei continui attacchi alla magistratura si parlerà domattina (lunedì 24 novembre) nel corso della riunione settimana di Articolo 21 interverranno il segretario generale dell’Associazione Nazionale Magistrati e il giudice Silvia Albano con la moderazione di Vincenzo Vita.

(Nella foto Rocco Maruotti)

