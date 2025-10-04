In seicentomila a Roma. Una lunghissima bandiera della Palestina anima il corteo

0 0

Quasi in seicentomila a Roma per il corteo proPalestina, la terza gigantesca manifestazione civile nel giro di 72 ore, animata anche da quanto accaduto alla Sumud Flotilla. La capitale è stata letteralmente inondata di cittadini che hanno deciso di far sentire la loro voce anche contro il riarmo e perché si arrivi ad una pace condivisa. Una lunga bandiera della Palestina è stata srotolata a Porta San Paolo tra il camion e il cordone in testa al corteo per Gaza che percorre le vie della città. Il raduno principale alle 14.30 a Porta San Paolo, ma già dalle 11.30 gli studenti e i collettivi universitari e liceali di Sapienza contro la guerra, dopo l’occupazione della facoltà di Giurisprudenza di ieri, si sono ritrovati a piazzale Aldo Moro in pre-concentramento.

