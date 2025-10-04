Buon vento Global Sumud Flotilla

Il 6 ottobre la conferenza stampa a Roma sulla Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità

Articoli
Redazione
0 0

Domenica 12 ottobre si svolgerà la Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità all’insegna del motto “Imagine all the people”. Decine di migliaia di cittadini, scuole, associazioni ed Enti Locali di tantissime città italiane si stanno organizzando per partecipare, promuovendo manifestazioni di ogni genere.

Lo stesso giorno, nell’ambito della PerugiAssisi, si svolgerà la prima Marcia delle Bambine e dei Bambini per la Pace che raccoglie una delle ultime grandi proposte di Papa Francesco.

Dal 9 al 12 ottobre 2025, la PerugiAssisi sarà preceduta dall’Assemblea dell’Onu dei Popoli: un originale incontro della società civile internazionale che sta resistendo a tutte le crudeltà del mondo, al genocidio di Gaza, all’escalation in Ucraina, alla carneficina del Sudan e di troppe altre parti del mondo, alla corsa al riarmo, alla crescita delle ingiustizie, delle disuguaglianze, dell’autoritarismo e alla distruzione del diritto internazionale democratico. E che vuole costruire l’alternativa.

A partire da giovedì 9 ottobre, Perugia si trasformerà in un grande “Cantiere della pace” con eventi nazionali organizzati da Università, scuole, Enti Locali, giornalisti e associazioni.

 

La PerugiAssisi, l’Assemblea dell’Onu dei Popoli e le iniziative collegate saranno illustrate nella Conferenza stampa che si terrà lunedì 6 ottobre a Roma presso la sala Conferenze dell’Associazione della Stampa Estera in Italia (Palazzo Grazioli, Via del Plebiscito, 102) a partire dalle ore 11.

Alla Conferenza interverranno:
Flavio Lotti, Presidente della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Tom Fletcher, SottoSegretario Generale per gli Affari Umanitari e Coordinatore dei Soccorsi di Emergenza delle Nazioni Unite (Messaggio video), Giorgina Levi e Simona Moscarelli, Global Movement To Gaza, Global Sumud Flotilla, Corrado Mandreoli, ResQ People Saving People, Guido Barbera, Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, le giovani e i giovani Costruttori di Pace, Fabio Barcaioli, Assessore Regione Umbria, Massimiliano Presciutti, Presidente Provincia Perugia, Vittoria Ferdinandi, Sindaca di Perugia, Valter Stoppini, Sindaco di Assisi, Fabiana Cruciani, Coordinatrice della Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Alessandro Saggioro, Rete delle Università Italiane per la Pace (RUniPace), Beppe Giulietti, Fondatore Articolo 21, Padre Enzo Fortunato, Presidente del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, Chiara Bannella, Banca Etica

 

 

DIRETTA STREAMING

sulla Pagina Facebook dell’Associazione della Stampa Estera in Italia e della Marcia PerugiAssisi

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

In seicentomila a Roma. Una lunghissima bandiera della Palestina anima il corteo

Redazione

Dall’eccidio di Marzabotto a quello di Gaza

Loris Mazzetti

Israele: il sopruso al posto del diritto? A Meloni&Co sta bene, noi non ci rassegniamo

Ottavio Olita

Gaza ci ha cambiato. Forse in meglio

Roberto Bertoni

Vorrei fosse solo polvere di giochi

Redazione

La mamma di Alberto Trentini ospite della prima puntata di Che Tempo che fa

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.