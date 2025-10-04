Il 6 ottobre la conferenza stampa a Roma sulla Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità

0 0

Domenica 12 ottobre si svolgerà la Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità all’insegna del motto “Imagine all the people”. Decine di migliaia di cittadini, scuole, associazioni ed Enti Locali di tantissime città italiane si stanno organizzando per partecipare, promuovendo manifestazioni di ogni genere.

Lo stesso giorno, nell’ambito della PerugiAssisi, si svolgerà la prima Marcia delle Bambine e dei Bambini per la Pace che raccoglie una delle ultime grandi proposte di Papa Francesco.

Dal 9 al 12 ottobre 2025, la PerugiAssisi sarà preceduta dall’Assemblea dell’Onu dei Popoli: un originale incontro della società civile internazionale che sta resistendo a tutte le crudeltà del mondo, al genocidio di Gaza, all’escalation in Ucraina, alla carneficina del Sudan e di troppe altre parti del mondo, alla corsa al riarmo, alla crescita delle ingiustizie, delle disuguaglianze, dell’autoritarismo e alla distruzione del diritto internazionale democratico. E che vuole costruire l’alternativa.

A partire da giovedì 9 ottobre, Perugia si trasformerà in un grande “Cantiere della pace” con eventi nazionali organizzati da Università, scuole, Enti Locali, giornalisti e associazioni.

La PerugiAssisi, l’Assemblea dell’Onu dei Popoli e le iniziative collegate saranno illustrate nella Conferenza stampa che si terrà lunedì 6 ottobre a Roma presso la sala Conferenze dell’Associazione della Stampa Estera in Italia (Palazzo Grazioli, Via del Plebiscito, 102) a partire dalle ore 11.

Alla Conferenza interverranno:

Flavio Lotti, Presidente della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Tom Fletcher, SottoSegretario Generale per gli Affari Umanitari e Coordinatore dei Soccorsi di Emergenza delle Nazioni Unite (Messaggio video), Giorgina Levi e Simona Moscarelli, Global Movement To Gaza, Global Sumud Flotilla, Corrado Mandreoli, ResQ People Saving People, Guido Barbera, Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, le giovani e i giovani Costruttori di Pace, Fabio Barcaioli, Assessore Regione Umbria, Massimiliano Presciutti, Presidente Provincia Perugia, Vittoria Ferdinandi, Sindaca di Perugia, Valter Stoppini, Sindaco di Assisi, Fabiana Cruciani, Coordinatrice della Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Alessandro Saggioro, Rete delle Università Italiane per la Pace (RUniPace), Beppe Giulietti, Fondatore Articolo 21, Padre Enzo Fortunato, Presidente del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, Chiara Bannella, Banca Etica

DIRETTA STREAMING

sulla Pagina Facebook dell’Associazione della Stampa Estera in Italia e della Marcia PerugiAssisi

