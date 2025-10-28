Francesca Barra “spogliata” dall’intelligenza artificiale. E’ ora di riflettere sui social

0 0

La giornalista Francesca Barra scrive sui suoi canali social: “Ho scoperto ieri che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l’Intelligenza Artificiale…”Non sono io, ma qualcuno ha deciso di costruire quella menzogna per ottenere attenzione e insinuare il dubbio che potessi essermi mostrata in quel modo negli ambienti in cui lavoro o ho lavorato..”

Se questo non è un abuso e violenza! Sentirsi oltraggiate, violate alla mercé di chiunque scoprendolo per caso.

Francesca Barra ha pensato ai suoi figli se avessero visto quelle immagini costruite artificialmente da sembrare vere, ha pensato al suo lavoro di giornalista, arrivato dopo studi ed impegno fino al grande pubblico come conduttrice Mediaset; un’ identità rubata per compiacere le peggiori morbosità, come un incendio all’ improvviso. Forse ci rendiamo conto che la privacy è cosa seria e per anni essersi abbandonati con fin troppa fiducia ai social con immagini innocue che raccontano di noi, del nostro vissuto e delle nostre famiglie può averci portato ai confini del consentito. Una certezza : i nostri dati sensibili, e la nostra libertà sono in serio pericolo. Bisognerà guardarsi bene intorno a difesa di noi e di quello che ci viene proposto nel web, occorrerà affinare la nostra intelligenza e non farci abbattere da quella artificiale e per farlo solo il nostro senso critico ci potrà salvare. Solidarietà a Francesca Barra e a tutte le donne che si sono sentite nude senza esserlo.

