Giornalismo sotto attacco in Italia

"Il racconto delle guerre dimenticate utilizzando le parole per costruire ponti e non muri". Corso di formazione 30 ottobre, Roma

Articoli
Redazione
0 0

Nell’attuale scenario internazionale sempre più segnato da drammatici conflitti in ogni parte del mondo spesso sconosciuti, il lavoro del giornalista assume un ruolo centrale nel raccontare i fatti. Il corso di formazione, promosso dall’Ordine dei giornalisti del Lazio in collaborazione con il Vicariato di Roma e Articolo21, rappresenta quindi un momento di riflessione sul linguaggio che deve essere usato in tali contesti, nel rispetto di quanto prevede il Nuovo Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti: verifica delle fonti, rispetto sostanziale dei fatti e della dignità delle persone e del loro dolore, soprattutto quando protagonisti sono i minori. Le parole, quindi, come evidenzia il titolo, sono determinanti perché per assolvere pienamente alla loro funzione di informazione devono essere scelte con cura ed evitare di veicolare messaggi violenti e istigare all’odio.

Saluti istituzionali: padre Giulio Albanese, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali e dell’Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese; Guido D’Ubaldo, presidente Odg Lazio, Beppe Giulietti, coordinatore Articolo21

Relatori

ELISA MARINCOLA DI SAN FLORO, Giornalista
GIULIO ALBANESE, Giornalista
GIUSEPPE GIULIETTI, Giornalista
GUIDO D’UBALDO, Giornalista
JEAN LEONARD TOUADI, Docente di Geografia dello sviluppo in Africa Univ. di Roma “La Sapienza”, Senior Advisor della FAO
LUCIA GORACCI, Giornalista
RICCARDO CRISTIANO, Giornalista
VINCENZO NUCCI, Giornalista
Il corso, in presenza è sulla piattaforma nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

Palazzo del Vicariato – Sala Poletti

P.zza S. Giovanni in Laterano 6 – 00184, Roma

Data inizio – 30/10/2025 09:30

Data fine – 30/10/2025 13:30

Apertura iscrizioni – 17/10/2025

Chiusura iscrizioni – 28/10/2025

Articolo21
