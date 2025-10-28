Giornalismo sotto attacco in Italia

A proposito di “amici”. Il governo ungherese attacca Report

Redazione
Il governo ungherese critica il servizio andato in onda su Report sul sovranismo bollandolo come ‘un grave errore’. A scagliarsi contro il programma di Raitre su X è Balazs Orban, consigliere politico del premier ungherese. ‘Il programma Report ha presentato i network internazionali conservatrici e sovranisti in un servizio il cui titolo stesso rivela il pregiudizio degli autori, l’offensiva sovranista, contro l’Europa, l’asse Meloni-Trump”, scrive il consigliere, ricordando come il servizio tirasse in ballo i think tank conservatori, l’ungherese Mcc Budapest e il polacco Ordo Iuris, autori del rapporto ‘The Great Reset’ in cui si ridisegnano gli equilibri istituzionali dell’Ue in chiave sovranista.

