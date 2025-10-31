A Livorno un museo ricorderà la strage della Moby Prince

“L’approvazione all’unanimità nel Consiglio comunale di Livorno di una mozione per la realizzazione del museo sulla strage della Moby Prince è una buona notizia. Ringraziamo tutti i consiglieri per questa decisione; loro rappresentano le nuove generazioni a cui passare idealmente il testimone per mantenere viva la memoria di quella immane tragedia costata la vita a 140 persone. Ci auguriamo che l’impegno del Consiglio comunale diventi presto realtà. Un museo per la Moby Prince era anche un desiderio di Angelo Chessa e Loris Rispoli ai quali dobbiamo molto per la battaglia per la verità e la giustizia. Avere un luogo a Livorno che ricordi quella tragedia è particolarmente significativo”.

Lo dicono i presidenti delle associazioni dei familiari delle vittime della Moby Prince, Luchino Chessa (Associazione 10 Aprile-Familiari Vittime Moby Prince) e Nicola Rosetti (Associazione 140).