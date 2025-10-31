Giornalismo sotto attacco in Italia

A Livorno un museo ricorderà la strage della Moby Prince

Articoli
Redazione
0 0

“L’approvazione all’unanimità nel Consiglio comunale di Livorno di una mozione per la realizzazione del museo sulla strage della Moby Prince è una buona notizia. Ringraziamo tutti i consiglieri per questa decisione; loro rappresentano le nuove generazioni a cui passare idealmente il testimone per mantenere viva la memoria di quella immane tragedia costata la vita a 140 persone. Ci auguriamo che l’impegno del Consiglio comunale diventi presto realtà. Un museo per la Moby Prince era anche un desiderio di Angelo Chessa e Loris Rispoli ai quali dobbiamo molto per la battaglia per la verità e la giustizia. Avere un luogo a Livorno che ricordi quella tragedia è particolarmente significativo”.
Lo dicono i presidenti delle associazioni dei familiari delle vittime della Moby Prince, Luchino Chessa (Associazione 10 Aprile-Familiari Vittime Moby Prince) e Nicola Rosetti (Associazione 140).

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Nata per dividere

Roberta Calvano

No alla legge illiberale sulla Giustizia

Barbara Scaramucci

Corte dei Conti blocca il Ponte sullo Stretto: nuovo scontro con il Governo Meloni

Ottavio Olita

Le parole contano, riflessioni sulle cronache di guerra e il “codice” per raccontarle. Il corso di Odg Lazio e Articolo 21

Redazione

Caso Sangiuliano, sequestro preventivo nella testata Anteprima 24 di Benevento

Redazione

Pasolini, la scrittura e le donne: l’eredità di un intellettuale scomodo. Intervista con Dacia Maraini

Roberto Bertoni
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.