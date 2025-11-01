Ora Commissione d’inchiesta sulle morti di Mario Paciolla, Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci

0 0

Il 5 novembre 2025, dalle 9.30 alle 11, la Sala Koch del Senato ospiterà la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge istitutiva della Commissione d’inchiesta sulle morti dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci nella Repubblica Democratica del Congo nel 2021 e del cooperante Mario Paciolla in Colombia nel 2020.

Un appuntamento atteso, che riunirà rappresentanti delle opposizioni e membri della Commissione Diritti Umani appartenenti alla maggioranza, uniti nella richiesta di “fare piena luce sui fatti che coinvolgono Luca, Vittorio e Mario”.

Durante l’incontro verrà illustrato nel dettaglio il contenuto della proposta e sarà rivolto un appello al Presidente del Senato affinché la proposta di legge venga calendarizzata quanto prima per l’avvio dell’iter in Commissione e la successiva discussione in Aula.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di dare seguito a un percorso di verità e giustizia che da troppo tempo attende risposte concrete. “Serve un impegno corale delle istituzioni e della società civile – spiegano i promotori – e un’attenzione costante da parte della stampa, affinché non cali il silenzio su queste vicende”. I promotori rivolgono un invito esplicito ai giornalisti e agli organi di informazione affinché mantengano alta l’attenzione mediatica e contribuiscano a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di istituire la Commissione d’inchiesta.

