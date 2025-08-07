Di Trapani: da domani l’Italia è formalmente un Paese a libertà di stampa limitata

0 0

“Da domani l’Italia è formalmente fuori dalle norme europee. Lo era già da mesi sul tema delle fonti giornalistiche”. E’ quanto afferma il Presidente della Federazione della Stampa Italiana, Vittorio Di Trapani in una nota nella quale si ricorda che tutte le norme del Regolamento sui media sono state disattese fino ad oggi, vigilia della definitiva entrata in vigore.

“Da domani – aggiunge Di Trapani – con l’entrata in vigore di tutto lo European Media Freedom Act – lo sarà più in generale su libertà di stampa, sicurezza, concentrazioni editoriali e servizio pubblico. Del resto lo denunciamo da tempo: l’Italia ha deciso di allontanarsi da Bruxelles per mettersi nell’orbita dell’Ungheria di Viktor Orban. A questo punto – sostiene – è bene che i cittadini italiani sappiano che sulla loro testa pende un doppio danno: un Paese a libertà di stampa limitata e servizio pubblico asservito al governo, e presto arriveranno anche le sanzioni economiche che saranno pagate da ciascuno di noi. Ormai è chiaro: in Italia abbiamo il governo dei dazi. Quelli accettati in nome dell’amicizia con Trump. E quelli che saranno causati molto presto per le violazioni delle norme europee sulla libertà di stampa”.

