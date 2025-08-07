Di Trapani: da domani l’Italia è formalmente un Paese a libertà di stampa limitata

Articoli
Redazione
0 0

“Da domani l’Italia è formalmente fuori dalle norme europee. Lo era già da mesi sul tema delle fonti giornalistiche”. E’ quanto afferma il Presidente della Federazione della Stampa Italiana, Vittorio Di Trapani in una nota nella quale si ricorda che tutte le norme del Regolamento sui media sono state disattese fino ad oggi, vigilia della definitiva entrata in vigore.

“Da domani – aggiunge Di Trapani – con l’entrata in vigore di tutto lo European Media Freedom Act – lo sarà più in generale su libertà di stampa, sicurezza, concentrazioni editoriali e servizio pubblico. Del resto lo denunciamo da tempo: l’Italia ha deciso di allontanarsi da Bruxelles per mettersi nell’orbita dell’Ungheria di Viktor Orban. A questo punto – sostiene – è bene che i cittadini italiani sappiano che sulla loro testa pende un doppio danno: un Paese a libertà di stampa limitata e servizio pubblico asservito al governo, e presto arriveranno anche le sanzioni economiche che saranno pagate da ciascuno di noi. Ormai è chiaro: in Italia abbiamo il governo dei dazi. Quelli accettati in nome dell’amicizia con Trump. E quelli che saranno causati molto presto per le violazioni delle norme europee sulla libertà di stampa”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Roberto Natale (cda Rai): subito una legge che rispetti l’Emfa

Redazione

Emfa inattuato in Italia, rivolta di associazioni e opposizione

Redazione

Ancora sulla strage di Bologna. Il diritto alla ricerca e all’informazione

Elisa Signori

Report, la solidarietà non basta più. Ora denunciare chi molesta la libertà di informazione

Giuseppe Giulietti

Le “spine” lasciate dal torturatore Almasri hanno a che fare (anche) col diritto all’informazione

Graziella Di Mambro

Quattro lavoratori spiati dall’azienda e licenziati per le critiche “captate”

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.