Che cos’è (davvero) il regolamento Emfa? Un cordone di protezione per i giornalisti, con buoni finanziamenti

Nuove norme per proteggere il pluralismo e l’indipendenza dei media

Il regolamento europeo sulla libertà dei media istituisce una nuova serie di norme per proteggere il pluralismo e l’indipendenza dei media nell’UE, grazie alle quali i media – pubblici e privati – potranno operare più facilmente a livello transfrontaliero nel mercato interno dell’UE, senza pressioni indebite e nel contesto della trasformazione digitale dello spazio mediatico.

Il regolamento europeo sulla libertà dei media servirà per esempio a:

proteggere l’indipendenza editoriale

proteggere le fonti giornalistiche, anche dall’uso di spyware

garantire il funzionamento indipendente dei media del servizio pubblico

aumentare la trasparenza della proprietà dei media

tutelare i media contro la rimozione ingiustificata di contenuti online da parte di grandi piattaforme

introdurre un diritto alla personalizzazione dell’offerta di media su dispositivi e interfacce

garantire la trasparenza della pubblicità statale per i fornitori di servizi di media e le piattaforme online

garantire che gli Stati membri forniscano una valutazione dell’impatto delle principali concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull’indipendenza editoriale

aumentare la trasparenza della misurazione dell’audience per i fornitori di servizi di media e gli inserzionisti.

Nel febbraio 2025 sarà istituito e inizierà a operare un nuovo comitato europeo indipendente per i servizi di media, composto da rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione dei media e assistito da un segretariato della Commissione. Uno dei compiti del comitato sarà promuovere l’applicazione efficace e coerente della legislazione dell’UE in materia di media. Il comitato sostituirà il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), istituito a norma della direttiva sui servizi di media audiovisivi.