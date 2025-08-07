Federico Orlando: il liberale che difese la libertà contro ogni censura

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0

Undici anni fa, l’8 agosto 2014, ci ha lasciato Federico Orlando, fondatore e primo presidente di Articolo 21.

“Federico, che sensazioni provi a marciare tra tutte queste bandiere rosse?”
Gli chiedemmo in occasione della prima uscita pubblica dell’associazione, alla grande manifestazione indetta, a piazza San Giovanni, a Roma, dalla Cgil di Sergio Cofferati. Accanto a lui, un altro grande liberale, il mitico Sergio Lepri, per decenni direttore dell’Ansa.

Federico, con quella prontezza e arguzia che lo hanno caratterizzato tutta la sua vita politica, civile, professionale, ci rispose:
Nessun imbarazzo, io sono qui proprio perché liberale, antifascista, fedele, e non posso sopportare che questi signori” – si riferiva al governo Berlusconi – “abbiano oltraggiato la parola libertà.

Lui li aveva conosciuti bene, perché aveva vissuto con Indro Montanelli l’esperienza della Voce, i tradimenti dell’editore Berlusconi, la campagna di odio scatenata dalla destra contro di loro, la soppressione di quella esperienza editoriale.

Non cadete mai nella sua trappola, ricordate che Berlusconi vi racconterà bugie anche quando gli chiederete l’ora…”
Quante volte ci ha ripetuto queste parole durante le riunioni dell’associazione, e non le abbiamo mai dimenticate.

Lo ricordiamo insieme a Tommaso Fulfaro, primo segretario di Articolo 21, uno liberale autentico, l’altro comunista indomito, impegnati insieme per la Costituzione antifascista, senza mai un distinguo, l’ombra di una polemica, insieme contro ogni censura, editto, oscuramento e oscurantismi.

Se dopo 23 anni questa associazione è ancora viva, è cresciuta, è andata oltre ogni limite corporativo per diventare una casa del pensiero critico, lo dobbiamo a Federico, che ci ha insegnato a rispettare diversità e differenze, ad accogliere le voci più urticanti, ad aprire le porte a quanti hanno nel cuore la Costituzione antifascista, antirazzista, inclusiva, fondata sulla divisione dei poteri.

I prossimi mesi ci vedranno impegnati nei referendum contro i bavagli ai magistrati, fatti con la stessa stoffa di quelli riservati a croniste e cronisti.

Lo faremo anche in suo nome.

Grazie sempre, Federico.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Liberale, non liberista. Federico Orlando, uomo semplicemente libero e curioso

Barbara Scaramucci

Di Trapani: da domani l’Italia è formalmente un Paese a libertà di stampa limitata

Redazione

Roberto Natale (cda Rai): subito una legge che rispetti l’Emfa

Redazione

Emfa inattuato in Italia, rivolta di associazioni e opposizione

Redazione

Ancora sulla strage di Bologna. Il diritto alla ricerca e all’informazione

Elisa Signori

Report, la solidarietà non basta più. Ora denunciare chi molesta la libertà di informazione

Giuseppe Giulietti
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.