Liberale, non liberista. Federico Orlando, uomo semplicemente libero e curioso

Articoli
Barbara Scaramucci
0 0

Qualche volta Federico ricordava con la passione nella voce di aver avuto un nonno artista, da cui aveva preso il nome, ottimo pittore dell’ottocento, allievo di Francesco Paolo Michetti.Gli artisti sono curiosi, e questo Federico dal nonno lo aveva sicuramente ereditato. Curioso e libero, questa era la sua caratteristica. Liberale dai tempi del segretario Malagodi, rigorosamente impegnato nella difesa della costituzione, con quella voglia di fare il giornalista per conoscere la verità e raccontarla ai lettori.

La necessità di difende re i principi repubblicani che Berlusconi cominciava ad intaccare lo portò a ritrovarsi con tanti di noi, di generazioni diverse, di estrazioni culturali diverse, ma uniti dalla motivazione di difendere quella carta costituzionale che abbiamo sempre saputo essere unica e preziosa.

Lo ricordo in una assemblea di poco successiva alla nascita di Articolo 21 in cui invitò Alfredo Pieroni, ed entrambi parlarono con ansia e con gli occhi lucidi dell’attacco alla libertà di informazione portata avanti dal governo Berlusconi che aveva costretto alle dimissioni dal Corriere della sera di Ferruccio De Bortoli. Federico non era un liberista e dell’economia aveva un’idea solidale, raccontava i tempi dell’imprenditoria che portava ricchezza, sviluppo sociale, rispetto dei lavoratori e dei loro diritti. Era, appunto, un liberale, un maestro di bella scrittura, una persona che amava i giovani e che credeva nella legalità come principio fondante della convivenza civile. Abbiamo imparato molto da Federico Orlando, ci manca.

 

 

 

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Federico Orlando: il liberale che difese la libertà contro ogni censura

Giuseppe Giulietti

Di Trapani: da domani l’Italia è formalmente un Paese a libertà di stampa limitata

Redazione

Roberto Natale (cda Rai): subito una legge che rispetti l’Emfa

Redazione

Emfa inattuato in Italia, rivolta di associazioni e opposizione

Redazione

Ancora sulla strage di Bologna. Il diritto alla ricerca e all’informazione

Elisa Signori

Report, la solidarietà non basta più. Ora denunciare chi molesta la libertà di informazione

Giuseppe Giulietti
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.