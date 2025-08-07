Roberto Natale (cda Rai): subito una legge che rispetti l’Emfa

“E’ vitale per il servizio pubblico che arrivi al più presto una legge di attuazione del Media Freedom Act europeo, in vigore da domani anche nella parte che riguarda i servizi pubblici. Non solo per avere l’indispensabile autonomia dei vertici dal governo di turno, in assenza della quale la Rai paga da anni un pesantissimo prezzo di legittimazione nell’opinione pubblica. Ma anche perché l’Emfa da domani impone di garantire ‘risorse finanziarie adeguate, sostenibili e prevedibili…tali da salvaguardare l’indipendenza editoriale'”.  Così il Consigliere di amministrazione Rai, Roberto Natale, in una nota. “Tutto il contrario dei lacci che negli anni sono stati stretti da governi di ogni colore intorno al collo della Rai: il prelievo forzoso di 150 milioni nel 2014 (vicenda che ancora attende risposte conclusive); il taglio del canone di 20 euro applicato nel 2024; le misure di contenimento dei costi esterni imposte dalla legge di bilancio 2025. Vincoli – prosegue – che da domani con l’Emfa saranno fuorilegge, ma che intanto hanno segnato negativamente anche le più recenti scelte Rai: dai colpi inferti ai programmi di informazione, tagliati o ridotti nel numero di puntate, ai mancati impegni per le precarie e i precari della Fase 2, colleghi chiamati ad aspettare ancora che la Rai abbia un quadro più certo delle sue risorse future”.  “La legge è urgente, dunque – conclude Natale – non solo per evitare la procedura di infrazione, ma soprattutto per scongiurare il soffocamento del servizio pubblico, bene prezioso da salvaguardare nel mondo distopico dei giganti di internet”.

