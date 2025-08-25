Cosa significa non andare ad Amatrice

Articoli
Massimo Marnetto
0 0

Non andare, per non prendersi responsabilità di ritardi e omissioni. È questa la tecnica usata dalle autorità politiche nella ricorrenza del terremoto di Amatrice del 24 agosto. Il sindaco (di FdI) ha coperto l’assenteismo delle autorità competenti, dando alla giornata un tono intimista di ‘’lutto privato’’, ma era evidente che voleva evitare di esporre i rappresentanti delle istituzioni a domande imbarazzanti sui ritardi della ricostruzione.

D’altronde, lo stile è quello della premier Giorgia Meloni, che recentemente ha dichiarato che ‘’non vuole mai parlare con la stampa’’. Questa è una frase grave ed eversiva. È grave vedere i politici eludere il controllo della pubblica opinione svolto dalla stampa. Ed è anche eversivo, perché così le uniche dichiarazioni di chi guida il Paese si riducono all’esaltazione della propaganda. Una sostanza fortemente demo-alterante: un popolo ebbro e disinformato spesso acclama la propria rovina.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Trump, stallo sulla pace in Ucraina: “Deciderò tra due settimane”

Tiziana Ferrario

Il piede oltre il chador della madre: la resistenza delle donne afghane

Daniela Meneghini

Venezuela, liberati 13 detenuti. La nota della Famiglia Trentini

Redazione

Global Sumud Flotilla – Resistere per esistere

Sabrina Ancarola

Global Sumud Flotilla salperà per Gaza, una missione internazionale di Speranza

Redazione

Vent’anni di occupazione, vent’anni di complicità. Perché CasaPound è ancora lì

Alekos Prete
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.