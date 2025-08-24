Venezuela, liberati 13 detenuti. La nota della Famiglia Trentini

0 0

Nella notte di domenica, sotto la pressione della comunità internazionale, il governo venezuelano guidato da Nicolás Maduro ha disposto la scarcerazione di 13 oppositori politici. Tra questi figura anche l’ex deputato italo-venezuelano Américo De Grazia, detenuto da oltre un anno nel famigerato centro di reclusione El Helicoide di Caracas.

La notizia è stata confermata da Henrique Capriles, leader del partito Primero Justicia, con un post su X.

“Oggi alcune famiglie riabbracciano i loro cari, ma non ci dimentichiamo degli altri. Continuiamo a lottare per tutti i prigionieri politici”, ha scritto Capriles, ribadendo la necessità di mantenere alta l’attenzione internazionale sul tema.

Nonostante queste scarcerazioni, altri prigionieri politici con cittadinanza italiana rimangono ancora nelle carceri di Maduro, in condizioni di forte precarietà e privazione dei diritti fondamentali.

Nota della famiglia Trentini e dell’avv. Alessandra Ballerini

La famiglia Trentini e l’avvocata Alessandra Ballerini accolgono con sollievo la notizia della liberazione di alcuni oppositori politici, ma ricordano che la battaglia non è finita: occorre continuare a fare pressione sulle istituzioni venezuelane affinché anche gli altri detenuti innocenti, tra cui cittadini italiani, possano tornare in libertà.

“Apprendiamo dalle agenzie la positiva notizia della liberazione di alcuni prigionieri Italo venezuelani. Possiamo solo immaginare la felicità delle famiglie nel poter riabbracciare i propri cari finalmente liberi. Ed è una felicità che vorremmo poter condividere anche noi: Alberto e’ in carcere da oltre nove mesi e nessuno ancora lo ha potuto visitare. Esigiamo che il nostro Governo concretizzi finalmente gli sforzi per portare a casa Alberto. Ogni giorno in più di detenzione e di attesa produce intollerabile sofferenza. Confidiamo nell’azione urgente della Farnesina e dell’inviato speciale. Liberare Alberto deve diventare la priorità per chi ha il potere riportarlo a casa.”

