In tanti ad Orvieto per la presentazione del film “Magma”

Bella presentazione del Docufilm MAGMA, Mattarella il delitto perfetto al Liceo scientifico Majorana di Orvieto. Grazie alla Dirigente Scolastica Lorella Monichini, a tutto il personale docente e in particolare l’autrice del film, Chiara Atalanta Ridolfi e alla Giornalista Alessia Arcolaci, che hanno saputo magistralmente condurre il dibattito successivo alla proiezione del Documentario.

La reazione dei tanti ragazzi presenti è stata soprattutto nel chiedere notizie sui contenuti del film. Pensavano fosse una fiction, perché seppur di quinta liceo di quei fatti poco o nulla c’è nei libri di testo. Nulla delle connivenze con il Caso Moro, della sua uccisione da parte delle Brigate Rosse e dal ruolo avuto in quella vicenda da Henry Kissinger e dagli Americani. Nulla della strategia della tensione, della P2, dei servizi deviati, delle connessioni con gli omicidi, a partire da Piersanti Mattarella a Vittorio Bachelet e del ruolo avuto dall’alleanza Mafia Terrorismo Nero (Giusva Fioravanti), esecutore materiale dell’omicidio Mattarella ed esecutore della strage di Bologna. Molte le domande sul perché non si sia fatta ancora luce sui quei fatti Avvenuti il 6 gennaio 1980.

Qui le risposte delle relatrici, non hanno potuto non dare gli elementi scaturiti dalle indagini emerse in particolare da quelle svolte dal Giudice Falcone. Hanno cosí spiegato di come gli Stati Uniti per interessi geopolitici – Italia paese fondamentale all’interno della divisione dei due blocchi sovietico e atlantico – non potevano accettare il tentativo di Aldo Moro, di “normalizzare” il sistema politico italiano portando l’allora PCI di Berlinguer al governo del Paese.

Piersanti Mattarella, che per primo stava sperimentando questo progetto in Sicilia, e sicuramente prosecutore del progetto moroteo a livello nazionale e stato ucciso anche per questo.

Abbiamo ribadito come Art.21 come l’informazione in questo paese ha avuto un ruolo fondamentale nel far emergere i tanti segreti di quegli anni. E anche a Giornalisti e Magistrato coraggiosi a costo della loro vita s oggi sappiamo quali trame e quali intrecci si sono svolti per impedire a questo paese di progredire. Oggi gli attacchi alla Magistratura, alla (poca) libera stampa e le tante associazioni come Libera, Arci, e lo stesso articolo 21 si battono per impedire lo stravolgimento della nostra Costituzione.

Questa iniziativa per Art.21 e Anpi di Orvieto rappresenta una delle iniziative, verso il 25 Aprile, 80° anniversario della liberazione.

Sarà quello un appuntamento in cui non si potrà non denunciare le tante guerre in corso nel mondo a Partire dal genocidio in corso a Gaza e dalla guerra in Ucraina e di come manchi una strategia Europea impostata sulla diplomazia bensì indirizzata esclusivamente al riarmo.

Il 25 Aprile sarà anche il monito a difendere la nostra Costituzione dai tentativi di stravolgimento da parte del governo italiano.

La Mattina del 25 aprile distribuiremo, assieme con quanti mossi da questo spirito, copie della Costituzione in Piazza della Repubblica ricordando i 7 Martiri di Camorena uccisi dai Fascisti orvietani.

