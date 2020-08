Se il Governatore della Sicilia contribuisce a criminalizzare i migranti

Il Presidente della Sicilia Musumeci vuole chiudere gli hot spot che ospitano i migranti. Non ne ha la competenza (è dello Stato), ma fa niente: l’importante è sparare il petardo e far girare tutti per il botto. Al Ministero dell’Interno gli fanno notare con garbo la gaffe, ma l’effetto c’è stato. Con tanto di applausi venuti da Salvini e con la Meloni che ha sfoggiato per l’occasione il suo “blocco navale”. Anche se non ha mai detto come possa funzionare, senza incorrere nei respingimenti in mare aperto vietati dal diritto internazionale, perché così la gente muore affogata.

Musumeci voleva dare il suo contributo a criminalizzare i migranti come untori e – “meschino” (nel senso siculo di poveretto) – ha fatto quello che ha potuto. Ma si merita lo stesso una menzione, anche se leggermente diversa da quella che ci sentivamo dire a scuola dai nostri insegnanti: si applica, ma non è intelligente.