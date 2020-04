25 aprile, tutti insieme per difendere le voci libere.. Ieri, oggi, domani Resistenza

Ci sono virus che possono essere battuti con gli anticorpi della democrazia con la partecipazione attiva, con il nostro non stare indifferenti rispetto alle ingiustizie e alle diseguaglianze. I nostri anticorpi combattono coloro che seminano odio e vorrebbero silenziare le voci libere. Per difenderci dal virus della violenza, dell’intolleranza, dei nuovi fascismi e razzismi non servono atti di eroismo ma di gentilezza e piccoli gesti quotidiani di resistenza attiva: a casa, nei nostri quartieri, sul lavoro. Ovunque e insieme agli altri perché noi tutti insieme siamo gli anticorpi.

Buon 25 APRILE a tutti