Unione Europea – Commissione Giustizia

Lettera al Commissario Europeo della Giustizia

Commissario Didier Reynders,

l’ Ungheria è la “dittatura zero” di una pandemia antidemocratica, che sta minacciando l’Europa. E’ la prima nazione europea ad aver formalmente esautorato il proprio parlamento, per accentrare i poteri nel premier Victor Orbàn. Questo caso va isolato con una netta condanna dell’Unione Europea, concludendo con urgenza la procedura d’infrazione pendente per violazione dei principi dell’Unione (art. 7 del Trattato). L’assolutismo magiaro – già evidente da anni in tutta la sua pericolosità – ora è conclamato. Ed è in grado d’infettare l’Europa, dove partiti di estrema destra strumentalizzano ingiustizia sociale e pressione migratoria – temi mai seriamente affrontati all’origine dalla UE – per estendere il loro consenso, ormai arrivato a livelli di guardia in molti Stati membri.

ora l’Europa deve dare un segnale politico forte e chiaro di condanna al dittatore Orbàn, per proteggere la dissidenza e la libera stampa ungherese da ulteriori azioni liberticide, dopo quelle già poste in atto da Orbàn, sicuro dell’inerzia della Commissione Giustizia. Occorre ribadire che nessun compromesso può giustificare la negazione della libertà; nessuna prudenza può tollerare la soppressione della democrazia. La “dittatura zero” è un focolaio che va affrontato subito senza ulteriori esitazioni o l’intero organismo europeo – già cagionevole per mancanza di vera solidarietà – verrà ulteriormente debilitato.

Con vigilanza democratica,

Massimo Marnetto – Roma