Ostia, l’associazione antimafia #Noi ha una sede. Il 22 dicembre l’inaugurazione

Il 22 dicembre alle ore 11, in Via dell’Idroscalo 103, brindiamo insieme, presso la nuova sede dell’Associazione Antimafia #Noi, per la sua inaugurazione. “Poco più di un anno fa, abbiamo cominciato insieme un percorso. Mossi dall’amore per il nostro territorio, e dalla volontà di toglierlo ai clan che tutti già conoscevamo, ispirati da chi stava già lottando, a prezzo della propria libertà, e che è il nostro presidente onorario, e una carissima amica: Federica Angeli, abbiamo deciso che non potevamo più rimanere con la testa abbassata.Oggi, grazie al lavoro e al sostegno di un numero sempre maggiore di persone, abbiamo finalmente una sede, e possiamo essere presenti in modo più incisivo sul territorio. Ringraziamo chi ci ha creduto e chi continua a crederci, perché la mafia è una montagna di merda, e c’è un’alternativa.”. Con queste parole, Massimiliano Vender, presidente di #Noi, annuncia l’inaugurazione della sede dell’Associazione Antimafia #Noi.

Per Articolo21 sarà presente Roberto Natale