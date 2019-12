Foa-Siri. Usigrai: “Persona di “notoria indipendenza di comportamenti”?

“Persone di “notoria indipendenza di comportamenti. Questo prescrive la legge come requisiti per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione della Rai. L’articolo pubblicato oggi dal Fatto Quotidiano su Marcello Foa collaboratore di Armando Siri nel ruolo di “ghostwriter” di Matteo Salvini, ripropone e impone una domanda che l’Usigrai formula da quasi 18 mesi: Marcello Foa ha questi requisiti? Anche oggi torniamo a rivolgerci al Ministro dell’Economia (titolare della sua nomina in CdA) e alla Vigilanza (che lo ha ratificato come Presidente) chiedendo il pieno rispetto della lettera e dello spirito della legge”. Lo scrive in una nota l’Esecutivo Usigrai