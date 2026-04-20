Ungheria, ripristinare il servizio pubblico sì, ma senza sostituire una propaganda con un’altra

Comprendiamo la rabbia di Péter Magyar . Quando l’informazione pubblica viene piegata per anni a strumento di propaganda, la reazione è inevitabile. Ma proprio per questo, oggi serve lucidità politica: la sospensione dei notiziari della televisione pubblica può essere solo temporanea, strettamente limitata al tempo necessario per varare una riforma seria e credibile del sistema dei media.

Il punto non è chi controlla oggi la televisione pubblica, ma garantire che nessuno la controlli domani. L’errore da evitare è passare da un sistema di propaganda governativa a un sistema dominato da oligopoli mediatici o da interessi privati che potrebbero diventare, domani, nuovi centri di potere politico. Non si difende il pluralismo sostituendo un monopolio con un altro.

L’EMFA nasce esattamente per questo: garantire l’indipendenza editoriale dei media, la trasparenza della proprietà e proteggere i servizi pubblici da interferenze politiche. Non è un principio astratto, è una bussola concreta per riformare il sistema dell’informazione in tutta Europa.