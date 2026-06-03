“Non possiamo accontentarci di dire che avevamo ragione” – Intervista con Vittorio Agnoletto

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Con l’esperienza accumulata in decenni di attività in prima linea, Vittorio Agnoletto, già presidente della LILA (Lega Italiana per Lotta contro l’AIDS) e portavoce del Genoa Social Forum durante le tragiche giornate del G8 di Genova, racconta in un saggio, intitolato “L’industria della salute. Farmaci, privatizzazione e affari. Ecco perché un’altra medicina è necessaria” (Paper First editore), la battaglia per curare la nostra malandata democrazia, a cominciare proprio dalla tutela della salute, mai come ora messa a repentaglio dall’aumento del prezzo dei farmaci e da una sanità pubblica sempre più al collasso.

Il contrasto alle multinazionali del farmaco, la medicina territoriale, l’assistenza garantita a chiunque, l’attenzione ai dettagli e la riduzione delle disuguaglianze, esplose al punto che ormai se ne parla stabilmente persino al Forum mondiale di Davos, costituiscono da sempre le ragioni dell’impegno medico, politico e civile di Vittorio Agnoletto, che in quest’intervista riflette anche sul venticinquennale di Genova e su quanti di quei temi siano oggi più attuali di allora.

“Non possiamo accontentarci di dire che avevamo ragione né prendere per mano le nuove generazioni: dobbiamo far sì che siano loro a contagiarci con la propria voglia di fare. Il resto verrà da sé. E non è possibile: è indispensabile” conclude, con un’analisi profonda e colma di speranza.

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