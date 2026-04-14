Fiori d’Acciaio, Associazione per il benessere psicologico dell’adolescente, della famiglia, della coppia genitoriale

Pubblichiamo nota di presentazione dell’associazione (e il link in coda per ulteriori informazioni)

Dal 2016, Fiori d’Acciaio non lascia solo chi ha deciso di scomparire. Oggi facciamo un passo in più: nasce il Numero Verde Nazionale “Fuori dalla Stanza“.

IL FENOMENO: OLTRE LA PORTA CHIUSA

Il ritiro sociale non è un capriccio, né semplice pigrizia. È una difesa estrema di fronte a un mondo che corre troppo forte. Migliaia di adolescenti e giovani adulti in Italia vivono oggi come “invisibili“, chiusi nelle loro stanze, sospesi tra il desiderio di protezione e il timore del giudizio esterno.

Noi di Fiori d’Acciaio conosciamo questo silenzio. Lo ascoltiamo e lo affrontiamo ogni giorno dal 2016, costruendo ponti dove altri vedono solo muri e porte chiuse

IL PROGETTO: FUORI DALLA STANZA

Con il sostegno di ITASolidale, abbiamo lanciato il progetto “Il Ragazzo Invisibile“. Il cuore dell’iniziativa è il Numero Verde Nazionale “Fuori dalla Stanza“, uno sportello di orientamento gratuito per le famiglie che non sanno più a chi rivolgersi.

Cosa offriamo concretamente:

Ascolto Qualificato: 20 ore settimanali di segreteria tecnica gestita da psicologi esperti

Orientamento Territoriale: Mettiamo in contatto i genitori con enti, scuole e specialisti locali che abbiamo conosciuto in questi anni di lavoro

Equipe Specialistica: Un team di tre professionisti senior dedicato alla gestione dei casi complessi e alla creazione di reti di supporto su misura.

LA NOSTRA SFIDA: IL RADDOPPIO DEL TUO DONO

Per rendere tutto questo realtà, abbiamo bisogno della nostra comunità.

Partecipiamo alla 5ª edizione del bando “Energie di Comunità“.

La sfida è semplice ma ambiziosa:

Obiettivo Crowdfunding: Dobbiamo raccogliere 5.000 € entro il 29 maggio su Produzioni dal Basso

Il Raddoppio: Solo se raggiungiamo questa cifra, ITASolidale interverrà donando gli altri 5.000 € necessari a coprire i costi tecnici e l’equipe per il nostro primo anno di lavoro con il Numero Verde Nazionale

Ogni tua donazione, piccola o grande che sia, vale il DOPPIO.

PERCHÉ DONARE A FIORI D’ACCIAIO?

Esperienza Consolidata: Operiamo nel settore dal 2016 attraverso progetti di Compagno Adulto per adolescenti e giovani adulti in ritiro sociale, offriamo loro spazi di laboratorio in piccoli gruppi quando sono pronti a riaprirsi al mondo, strutturiamo con loro in collaborazione con le scuole progetti ad hoc per evitare si sgancino totalmente dal loro percorso scolastico, supportiamo i genitori con percorsi di Parent Training specifici

Trasparenza: Ogni euro raccolto è destinato direttamente alla tecnologia del Numero Verde e ai professionisti che operano sul campo

Innovazione: Non offriamo solo ascolto, ma una guida pratica per navigare tra diagnosi, progetti scolastici e servizi sanitari

DONA ATTRAVERSO IL LINK QUI SOTTO

https://sostieni.link/40283

https://www.fioridacciaio.net/progetto-fuori-dalla-stanza