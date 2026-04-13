L’Avvocato Gordiani tra etica, legami familiari e le zone d’ombra della giustizia

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Michele Navarra torna a tessere le trame della giustizia con “Dalla stessa parte”, nuovo capitolo edito da Fazi nella collana Darkside (276pp., 18 Euro) con protagonista il celebre Avvocato Alessandro Gordiani. La narrazione prende le mosse da quello che appare come un tragico e banale incidente sul lavoro, ma che si rivela fin dalle prime battute un varco d’accesso a una vicenda ben più torbida e stratificata.

Per Gordiani è un ritorno all’esercizio della professione forense che sembrava aver abbandonato a seguito del suicidio in carcere di un suo giovane assistito che lo ha profondamente segnato e indotto a ritirarsi definitivamente nella tranquillità dell’Argentario. Un ritorno reclamato ed invocato a gran voce dalla giovane figlia Ilaria, avvocatessa – animata dalla stessa passione del padre per la professione – la quale si trova a dover difendere l’attuale compagno della madre, Umberto Boni, accusato di omicidio colposo per una “morte bianca” avvenuta in un cantiere edile di cui era il responsabile della sicurezza.

Padre e figlia daranno così vita ad un sodalizio umano e professionale che rappresenta il vero baricentro emotivo del libro.

In questa indagine, Navarra evita sapientemente i cliché della contrapposizione tra potenti e oppressi, preferendo esplorare una “zona grigia” dove le colpe sono equamente distribuite e i confini tra bene e male si fanno labili. La vittima stessa, lungi dal ricoprire il ruolo del lavoratore indifeso, nasconde ombre che complicano il quadro investigativo e morale, costringendo i protagonisti a confrontarsi con un sistema di ricatti e corruzione che appare ben istituzionalizzato e radicato. Il “marcio” che Gordiani si trova a scoperchiare non è un’entità astratta, ma una rete di interessi e debolezze umane che non risparmia nessuno, mettendo alla prova l’idealismo di Ilaria e il suo stesso pragmatismo.

Lo stile di Navarra rimane asciutto ed elegante, capace di trasformare la procedura penale in pura tensione narrativa senza mai perdere di vista l’analisi psicologica dei personaggi. La bellezza dell’Argentario in cui Gordiani cercava rifugio resta solo una eco lontana, un contrasto silenzioso con l’oscurità delle vicende romane che i due legali devono districare. Attraverso una serie di colpi di scena che ribaltano le prospettive proprio quando la soluzione sembra a portata di mano, “Dalla stessa parte” si configura come un noir maturo e avvincente. Navarra ci consegna una riflessione profonda sulla verità e sulla fatica di restare integri quando il fango sembra aver sommerso ogni possibile senso di giustizia, confermandosi una delle voci più autentiche del legal thriller italiano.

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