Roma Capitale disponibile a proiettare il docufilm su Giulio Regeni

“Come Roma Capitale siamo a disposizione della famiglia di Giulio Regeni per ulteriori proiezioni negli spazi delle nostre istituzioni culturali del docufilm “Giulio Regeni – tutto il male del mondo” perché siamo fermamente convinti che sia un’opera necessaria per capire il contesto in cui e maturato il brutale omicidio Regeni e tutte le difficoltà che la sua famiglia ha dovuto affrontare.
Ho avuto modo di vederlo al cinema Nuovo Sacher con Nanni Moretti, a gennaio durante i primi giorni di proiezione, e voglio ribadire ancora una volta tutta la mia vicinanza Paola Deffendi e Claudio Regeni a cui va tutto il nostro sostegno.
Siamo felici di questa grande ondata di solidarietà rivolta alla famiglia di Giulio che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia per il barbaro assassinio del figlio”. E’ quanto afferma in una nota l’assessore Massimiliano Smeriglio.