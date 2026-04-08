Roma Capitale disponibile a proiettare il docufilm su Giulio Regeni

“Come Roma Capitale siamo a disposizione della famiglia di Giulio Regeni per ulteriori proiezioni negli spazi delle nostre istituzioni culturali del docufilm “Giulio Regeni – tutto il male del mondo” perché siamo fermamente convinti che sia un’opera necessaria per capire il contesto in cui e maturato il brutale omicidio Regeni e tutte le difficoltà che la sua famiglia ha dovuto affrontare.